В ЦАХАЛ сообщили о мобилизации дополнительных бригад

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) мобилизует еще четыре резервные бригады для выполнения задач на ливанском направлении. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

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«В соответствии с оценкой ситуации ЦАХАЛ вызывает четыре дополнительные резервные бригады для оперативных миссий на северной арене», — отмечается в сообщении израильской армии.

Дополнительно уточняется, что данные меры нацелены на противоборство с шиитским радикальным движением «Хезболла» и «возвращением жителей северной части Израиля в свои дома».

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в ближайшее время начнется следующий этап войны против движения «Хезболла» вдоль южной границы Ливана.

В свою очередь, МИД России сообщил, что Москва решительно осуждает нападение Израиля на Ливан и призывает Тель-Авив прекратить боевые действия и вывести свои с территории соседней страны.