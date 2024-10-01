Над администрацией Угледара поднят российский флаг

Журналист Владимир Соловьев опубликовал в своем телеграм-канале видео с российским и красным флагами над администрацией Угледара.

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Алое и трехцветное полотнища на крышу главного здания в городе подняли бойцы 36-й бригады из Забайкальского края - они вместе с другими соединениями группировок "Восток" и "Юг" освобождают город.

Захват мэрии не означает полный контроль над городом. По данным Владимира Рогова, ВС РФ вытеснили ВСУ в северную часть города. При этом в окружении могут оставаться сотни украинских солдат, пишет Telegraph.

Как рассказывают сами военнослужащие ВСУ, они пытаются покинуть город в северном направлении, но удается это далеко не всем, так как пути отхода находятся под плотным огневым контролем русских.