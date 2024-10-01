Совершенствование российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) снизило эффективность переданных ВСУ американских ракетных систем HIMARS до уровня менее 10%. Об этом говорится в статье американского издания The Atlantic. Российская газета

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«Год назад HIMARS была самой востребованной системой на поле боя. Теперь ее эффективность составляет менее 10%», — отмечается в публикации. Газета.Ru

По данным журнала, любые разработки ВСУ в кратчайшие сроки встречают отпор со стороны России. RT на русском