Летчик сравнил характеристики Су-35 и F-16

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что американский истребитель F-16 проиграет в схватке с российским истребителем Су-35. Об этом Попов рассказал News.ru.

Попов подчеркнул, что Су-35 - тяжелый истребитель, который мощнее F-16 по вооружению, навигационным системам и локационной системе наведения. Летчик отметил, что полученные Украиной F-16 не были модернизированы.

«Это легкий истребитель, более сравним с МиГ-29, даже еще проще», - заявил Попов.

Он добавил, что Су-35 гораздо маневреннее F-16 и способен развернуться «фактически на месте». Эксперт подчеркнул, что у российского истребителя управляемый вектор тяги.

«Если он применит этот режим в дуэли с F-16, то развернется буквально вокруг своей оси в любом направлении», - заключил летчик.

Ранее портал Military Watch Magazine сообщил, что четыре из недавно поставленных ВСУ истребителя F-16 могли быть уничтожены. По данным издания, удар по аэродрому с американскими истребителями был нанесен российским комплексом «Кинжал».