Военнослужащих ВСУ осудили на длительные сроки за убийства жителей Мариуполя

Военнослужащие ВСУ, причастные к расстрелу двух гражданских в Мариуполе, приговорены в ДНР к длительным срокам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Богдану Потапову, Дмитрию Брайко, Эскендеру Кудусову. <...> Приговором суда Потапову и Брайко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет каждому, Кудусову - 29 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать его фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Установлено, что в апреле 2022 года осужденные были на боевой позиции в Мариуполе. Потапов увидел двух гражданских мужчин и доложил об этом по радиостанции Брайко и Кудусову, которые получили от вышестоящего руководства приказ ликвидировать мирных жителей. Потапов расстрелял прохожих из пулемета.

В ходе предварительного следствия Потапов, Брайко и Кудусов признали вину в полном объеме. Суд прошел в ДНР.