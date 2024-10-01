Стало известно, сколько солдат ВСУ находятся в «ловушке» в Угледаре

Сотни украинских солдат оказались «в ловушке» в Угледаре на фоне того, как российские войска завершают окружение города. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на свидетельства военных.

Один из украинских солдат рассказал, что пути отхода из Угледара были перерезаны, а продовольствие, боеприпасы и топливо у ВСУ на исходе. Солдат также заявил, что украинским бронетранспортерам слишком опасно выезжать на позиции из-за российской артиллерии и беспилотников.

«Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. Теперь атака идет с трех сторон», - подчеркнул военный.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету Владимир Рогов заявил, что к 1 октября под контроль России перешли южная, западная и восточная части Угледара. По словам Рогова, единственная проселочная дорога, по которой ВСУ могут покинуть город, простреливается.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские силы в Угледаре оказались в «мини-котле». Российские силы перекрыли две большие трассы, одна из которых ведет на Украинск. В итоге у ВСУ осталась грунтовая дорога, но воспользоваться ей не удастся, если погода ухудшится.