В Британии объяснили, почему ВСУ должны покинуть Селидово в ДНР

Киеву стоит отдать приказ о выводе войск из населенного пункта Селидово в Донецкой Народной Республике, чтобы сохранить жизни украинских солдат. Такое мнение высказал в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

По его словам, в Селидово не стоит повторять ту же ошибку, которая была допущена в Угледаре, и затягивать с выводом войск, так как город может оказаться в окружении.

«Правильным решением для украинцев будет признать эту реальность и отступить из Селидово, даже если это означает передачу города под контроль России», - уверен Меркурис.

При этом, по мнению аналитика, если этого не сделать, то в Селидово будет потеряно много людей и техники «без какой-либо ясной цели».

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские силы оказались в «мини-котле» в Угледаре: покинуть город они теперь могут только по грунтовой дороге. По его словам, если ВСУ сегодня не выведут свои подразделения, то, возможно, они уже в принципе не смогут это сделать.