Associated Press и The Washington Post убрали из статей упоминания о возможном разрешении президента США Джо Байдена на удары вглубь РФ американским оружием после завершения выборов в США. Обновленный материал можно увидеть тут.

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Изначальная версия «провисела» на сайте около четырех часов. Отметим, что действующий президент США снял свою кандидатуру с выборов.

СМИ узнали, когда Байден может дать разрешение Киеву на удары по РФ

До этого The Associated Press писало, со ссылкой на представителя комитета конгресса по внешней политике, что президент США Джо Байден «слишком осторожен, чтобы дать это разрешение до выборов. <...> Но как только выборы закончатся, он может дать это разрешение», на что и надеются в Киеве.

В материале говорится, что вице-президент и кандидат в президенты Камала Харрис, вероятно, продолжит политику действующего главы государства США Джо Байдена в отношении Украины. Однако основным мотивом действий администрации Байдена назван страх перед эскалацией, поскольку у придерживающихся ее чиновников нет хорошо продуманной стратегии по достижению победы Украины над Россией.