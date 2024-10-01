ВСУ попали в мини-котел в Угледаре

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские силы оказались в «мини-котле» в Угледаре: покинуть город они теперь могут только по грунтовой дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Соловьев Live».

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В Кремле ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин регулярно получает информацию о продвижении российских сил в районе Угледара. Глава комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету Владимир Рогов заявил, что к 1 октября под контроль России перешли южная, западная и восточная части Угледара.

По словам Рогова, ВСУ начали «хаотичное бегство» из Угледара. Единственная проселочная дорога, по которой они могут покинуть город, простреливается, подчеркнул Рогов.

«Мини-котел, да, действительно. Если они сегодня не выведут свои подразделения, то я думаю, что они их могут уже не вывести от слова совсем…» - так это прокомментировал Кимаковский.

Он отметил, что российские силы перекрыли две большие трассы, одна из которых ведет на Украинск. У ВСУ остается грунтовая дорога, но воспользоваться ей не удастся, если погода ухудшится.