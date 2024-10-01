Генсек НАТО признал продвижение российских войск

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на первой своей пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе назвал ситуацию на Украине сложной и признал продвижение российских военнослужащих, отвечая на вопрос, сможет ли Украина победить.

Его слова передает ТАСС.

«Ситуация на поле боя остается сложной, российские войска добились ограниченного продвижения», — отметил он.

Рютте не дал прямого ответа на вопрос, приближаются ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) к победе.

Также он заявил, что в настоящее время НАТО сложно предсказать сроки официального приглашения Украины в альянс.

До этого Рютте заявил, что Украина должна войти в состав НАТО. По словам бывшего премьер-министра Нидерландов, на своем новом посту он намерен нарастить помощь украинской стороне, приблизив ее тем самым к альянсу.

Новым генеральным секретарем НАТО официально стал нидерландец Марк Рютте. 1 октября 2024 года он вступил в должность, сменив на этом посту норвежца Йенса Столтенберга.