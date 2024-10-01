Глава министерства обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» и провел совещание на пункте управления.

Об этом сообщило российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения спецоперации и характеру действий противника», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что командующий группировкой войск генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности.

До этого Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу. В России с 1 октября по 31 декабря планируют призвать в армию 133 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

С 1 января верхнюю границу призывного возраста для срочной службы в РФ повысили с 27 до 30 лет. Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, возраст сенаторы повышали, чтобы «пойти навстречу призывникам, кто хотел бы послужить, но не успевал из-за бытовых и семейных забот».