На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения

На Запорожской АЭС произошло отключение одной из двух высоковольтных линий энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба станции. RT на русском

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ «Днепровская». Угроза нарушения пределов и условий безопасности на данный момент отсутствует», — говорится в сообщении. Газета.Ru

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий исключил вероятность захвата АЭС Вооруженными силами Украины. Он добавил, что угрозой для станции остаются артиллерийские обстрелы и атаки украинских беспилотников. Lenta.ru