В Кремле прокомментировали удары Израиля по Сирии

Россия сохраняет глубокую озабоченность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и осуждает удары Израиля по Дамаску. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Газета.Ru

«Конечно же, мы подобные удары осуждаем по суверенному государству... Напряженность эта чрезвычайно губительна для всего региона и для прилегающего к этому региону пространства», — отметил представитель Кремля. Lenta.ru

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по западным районам Дамаска в Сирии. Система противовоздушной обороны республики сработала по воздушным целям в районе Меззе. Уточняется, что атака произошла одновременной с наземной операцией ЦАХАЛ в Ливане. News.ru