«Хезболла» атаковала ракетами штаб-квартиру «Моссад» в Тель-Авиве

Движение «Хезболла» атаковало ракетами штаб-квартиру «Моссад» в Тель-Авиве
Движение «Хезболла» заявило, что атаковало ракетами штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад» в Тель-Авиве.
Об этом говорится в заявлении движения.
Отмечается, что сторонники «Хезболлы» «запустили ракеты по базе подразделений военной разведки и штаб-квартире «Моссад» на окраине Тель-Авива».
Нетаньяху заявил, что в мире нет места, куда бы не добрался Израиль
Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты согласны с необходимостью уничтожения инфраструктуры «Хезболлы» в приграничных с Израилем территориях.