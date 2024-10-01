В Минобороны Украины рассказали о проблемах в обучении пилотов F-16

Подготовка пилотов истребителей F-16 недостаточна для получения даже временного преимущества в воздухе. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Lenta.ru

«Что касается подготовки на самолетах F-16 или других самолетах стран - партнеров НАТО, мы понимаем, что тут нужен более комплексный подход. Потому что просто научиться управлять самолетом в воздухе - это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе, над Россией», - сказал он в эфире украинского телемарафона. ТАСС

Ранее стало известно, чтоНидерланды передали Украине списанные истребители F-16. Говорит Москва