Российские военные на двух участках в Курской области продвинулись вперед и закрепились, зачистив территорию от ВСУ. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Вечерняя Москва

«На двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника [территорию], и закрепились», — сказал он. На остальных участках обстановка осталась без изменений, подчеркнул Алаудинов. Lenta.ru

По последим данным Минобороны РФ, за вчерашние сутки украинские подразделения потеряли на курском направлении более 350 человек личного состава. Российская газета