Депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин отметил профессионализм российских военных. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

Он отметил, что украинские и западные пропагандисты, оскорбляя военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, делают «медвежью услугу». По его словам, в их составе есть довольно искусные командиры. Кроме того, у российских войск есть огромный опыт ведения боевых действий, и они постоянно обучаются.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) за бездействие. Она заявила, что главнокомандующий Александр Сырский прячется на своей даче, а начальника генштаба Анатолия Баргилевича уже давно никто не видел. По мнению депутата, именно Сырский будет виновен в скорой потере Угледара в ДНР из-за своих опрометчивых решений.

Позднее она заявила, что главком ВСУ тормозит развитие IT-технологий в украинской армии. Она заявила, что часть разработчиков высшего уровня была отправлена Сырским на фронт.