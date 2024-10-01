Франция не исключает отправку сухопутных войск на Украину. Об этом заявил государственный секретарь страны по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung. Lenta.ru

«Президент [Франции Эммануэль] Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать, и это остается правдой», — отметил Хаддад. Он также подчеркнул, что необходимо продолжать поставлять Киеву дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Ura.Ru

27 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможной отправки сухопутных войск НАТО на Украину. В этот же день министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что никто не поддержал это предложение Эмманюэля Макрона. Российская газета