На Украине раскрыли негативные последствия от утраты ВСУ Угледара

Потеря Угледара Вооруженными силами Украины позволит российским войскам значительно расширить логистику на Южном направлении, заявил политолог Александр Ковалев в интервью для «РБК-Украина». Он также отметил, что Угледар давал возможность украинским военным контролировать российские логистические маршруты через Волноваху.

Если не будет этого контроля, вскоре россияне смогут запустить поезда. Фактически начнется логистическое обеспечение групп войск «Днепр» и «Восток». И это основная проблема потери Угледара — вражеская логистика будет значительно расширена, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС России вошли в Угледар с запада и юга. Паблик Deep State отметил, что российские военные подняли флаги в западной части города. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Воин DV» опубликовал видео, на котором показан российский флаг над одной из многоэтажек. Угледар расположен в 60 километрах к юго-западу от Донецка в ДНР и считается ключевым логистическим пунктом в регионе.

До этого военный корреспондент Дмитрий Стешин объяснил, что российские военнослужащие показывают хорошие темпы продвижения в Донецкой Народной Республике на фоне целого набора проблем у украинской армии. Журналист обратил внимание на растянутость фронта и низкую мотивацию в ВСУ.