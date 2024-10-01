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На Украине раскрыли негативные последствия от утраты ВСУ Угледара

Потеря Угледара Вооруженными силами Украины позволит российским войскам значительно расширить логистику на Южном направлении, заявил политолог Александр Ковалев в интервью для «РБК-Украина». Он также отметил, что Угледар давал возможность украинским военным контролировать российские логистические маршруты через Волноваху.

На Украине раскрыли негативные последствия от утраты ВСУ Угледара
© РИА Новости

Если не будет этого контроля, вскоре россияне смогут запустить поезда. Фактически начнется логистическое обеспечение групп войск «Днепр» и «Восток». И это основная проблема потери Угледара — вражеская логистика будет значительно расширена, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС России вошли в Угледар с запада и юга. Паблик Deep State отметил, что российские военные подняли флаги в западной части города. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Воин DV» опубликовал видео, на котором показан российский флаг над одной из многоэтажек. Угледар расположен в 60 километрах к юго-западу от Донецка в ДНР и считается ключевым логистическим пунктом в регионе.

До этого военный корреспондент Дмитрий Стешин объяснил, что российские военнослужащие показывают хорошие темпы продвижения в Донецкой Народной Республике на фоне целого набора проблем у украинской армии. Журналист обратил внимание на растянутость фронта и низкую мотивацию в ВСУ.

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