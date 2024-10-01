Солдаты ВСУ выступили за переговоры с Россией

Газета Financial Times рассказала, что украинские солдаты, находящиеся на передовой, начали выступать за переговоры с Россией. По их словам, они опасаются «бесконечного» конфликта.

Один из военнослужащих ВСУ, командира батальона Михаил заявил, что ему сложно поверить в возвращение границ 1991 года - цель, о которой ранее объявила Украина. Другие солдаты также склоняются в пользу переговоров, отмечает FT.

«Теперь я за переговоры», - заявил украинский командир по имени Юрий.

Ранее на фоне атак в Курской области президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не будут вести переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям». В МИД РФ сообщили, что тема переговоров поставлена на «долгосрочную паузу».

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Источники газеты The Washington Post рассказали, что в августе Россия и Украина должны были провести секретные переговоры в Катаре, но атака в Курской области сорвала эти планы.

Затем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пришло время найти выход из украинского кризиса. Он призвал провести еще одну международную конференцию и пригласить на нее Россию. Итальянская газета La Repubblica рассказала, что Шольц работает над мирной инициативой, предусматривающей территориальные уступки со стороны Украины.