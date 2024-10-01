На Украине рассказали о продвижении ВС России к Осколу

Подразделения Армии России продвигаются к реке Оскол южнее Купянска Харьковской области, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) ситуацию на участке называют тяжелой, пишет «РБК-Украина».

«Два года русские пытались прорваться и выйти к реке и, похоже, летом 2024-го нащупали слабое место. (...) С тех пор пытаются медленно двигаться к Осколу», — пишет издание.

Как отмечает представитель 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимир Фокин, ситуация для украинской армии на участке тяжелая и местами неконтролируемая — ВС России, по его словам, изменили тактику и наступают большими силами с применением бронетехники.

Как отмечает военно-политический обозреватель Александр Ковеленко, слова которого передает издание, ВСУ не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы ударить во фланги выступа в районе населенных пунктов Берестовое и Табаевка и вынуждены только обороняться.

«Скорее всего он [противник] стремится пополам разрезать оперативно-стратегическую группировку "Хортица". И если получится, то не только сможет нарушить логистику ВСУ, но и получить возможность наступать с юга вдоль реки на Купянск», — указано в публикации.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что ВС России приблизились к перерезанию трассы, ведущей от поселка Боровая к Купянску. Он подчеркнул, что российские военные существенно расширили плацдарм в районе села Песчаного.