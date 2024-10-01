Под Кременной группа иностранных наемников попала в засаду

Группа иностранных наемников попала в засаду, которую устроили российские войска под Кременной.

В результате столкновения часть наемников погибла, несколько человек скрылись в лесу, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Группа наемников, судя по перехватам, англоязычная, попала в засаду. Это все было в районе лесов кременских. Часть из них погибла на месте, еще несколько человек скрылись в лесу", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что, согласно данным объективного контроля, группа была хорошо экипирована и вооружена, однако никто из них не предпринял попытки спасти раненых сослуживцев.