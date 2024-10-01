Запад собирается инсценировать применение химического оружия сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Службу внешней разведки (СВР) РФ.

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По информации СВР, провокация готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, которые действуют в северной сирийской провинции Идлиб. С помощью инсценировки Запад собирается создать почву для дискредитации Сирии и России в ООН и Организации по запрещению химоружия.

В службе добавили, что западные страны планируют задействовать неправительственную организацию «Белые каски». В СВР отмечают, что она прославилась в Сирии «выполнением грязной работы для британских спецслужб».

Напомним, что в сентябре СВР сообщала о подготовке провокации Киева с ударом по детскому учреждению. С ее помощью США собирались усилить давление на КНДР и Иран, обвинив эти страны в поставках России баллистических ракет.