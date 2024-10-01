Армия Израиля показала подготовку к наземной операции в Ливане

Израильская армия (ЦАХАЛ) показала видео с процессом инструктажа спецподразделений, участвующих в наземной операции в Ливане. Кадры опубликованы в соцсети X.

Видео, среди прочего, демонстрирует обмундирование израильских военных и их огневую тренировку. В ЦАХАЛ сообщили, что армия начала операции в Ливане вечером 30 сентября.

«После работы в Газе, где солдаты 98-й дивизии приобрели навыки и оперативный опыт, они двинулись на север и теперь проводят ограниченные, локальные, целевые операции», - подчеркивается в сообщении.

В ЦАХАЛ заявили, что израильская армия продолжит сражаться, чтобы достичь всех своих целей, включая ликвидацию ХАМАС, возвращение заложников и восстановление безопасности на севере Израиля.

В ночь на 1 октября Израиль нанес первый удар по лагерю беженцев в Ливане с октября прошлого года. Жертвами удара стали как минимум пять человек. Перед этим израильская армия сообщила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру движения «Хезболла».