Глава МО Украины Умеров уволил трех заместителей и госсекретаря ведомства

Министр обороны Украины Рустем Энверович Умеров сообщил об увольнении сразу трех своих заместителей и госсекретаря ведомства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны республики. "Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря)", - написал Умеров. Причину их увольнения глава Минобороны не назвал. При этом он отметил, что система оборонного ведомства во время военного положения является закрытым примером, это означает, что все процессы должны быть четкими и контролируемыми, а любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы. По словам Умерова, в этом контексте производятся и кадровые изменения. О новых назначениях он пообщал сообщить позднее. Также издание "Страна.ua" сообщало, что руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова могут сместить с занимаемого им поста из-за конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.