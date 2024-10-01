Франция не исключает отправку сухопутных войск на Украину, заявил госсекретарь страны по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung. При этом, по его словам, Парижу предстоит провести «дебаты» с союзниками.

Он также счел необходимым предоставить Киеву ракеты большой дальности для ударов по российской территории.

«Президент [Франции Эммануэль] Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать, и это остается правдой. В частности, мы должны рассмотреть возможность проведения учебных миссий», — отметил госсекретарь.

В августе стало известно, что Евросоюз обсудит отправку военных инструкторов на Украину. При этом окончательное решение должно быть принято до ноября.

Полковник в отставке Андрей Кошкин предположил, что своих военных в зону проведения специальной военной операции на Украину могут отправить страны Балтии и Польша. Военный эксперт уточнил, что наемники из этих стран уже принимали участие в военных действиях на Украине.

Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что Запад готовит предлог для размещения войск на Украине. По ее словам, страны Альянса могут отправить в республику немецкие или другие вооружения, способные наносить удары по российской территории.