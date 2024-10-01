В Ливане ранен командир палестинского движения ФАТХ

Высокопоставленный член ФАТХ Мунир аль-Макдах был ранен в результате удара Израиля по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва в Ливане. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

ФАТХ - светская партия, доминирующая в Палестинской автономии. В отличие от движения ХАМАС, ФАТХ отказалась от вооруженной борьбы с Израилем.

В ночь на 1 октября Израиль нанес первый удар по лагерю беженцев в Ливане с октября прошлого года. Перед этим израильская армия сообщила о начала ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру движения «Хезболла».

По данным Al Mayadeen, как минимум пять человек погибли в результате удара по лагерю Айн-аль-Хильва. По информации телеканала, целью удара был именно аль-Макдах.