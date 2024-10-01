В России разработали комплекс для защиты инфраструктуры от БПЛА

Дистанционно управляемый зенитный пулеметный комплекс "Зубр" для защиты критически важной инфраструктуры от дронов разработан в России. Об этом свидетельствуют данные разработчиков, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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"Защита ближней тактической зоны критически важной инфраструктуры от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, барражирующих боеприпасов, живой силы и небронированных автомобилей", - говорится в материалах разработчика.

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В состав комплекса входит радиолокационная станция, способная обнаруживать цели на расстоянии до 1,5 тыс. метров, а также пункт управления. Огневые средства представлены пулеметами ГШГ-7,62 и ПКТМ (пулеметом Калашникова танковым модернизированным).