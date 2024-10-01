Мобилизация: последние новости на сегодня 1 октября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 октября 2024, в материале «Рамблера».

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Генштаб: срок службы по призыву в России останется неизменным

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что срок службы по призыву останется неизменным, сообщает RT.

«Хочу успокоить и новобранцев, и их родителей. Знаю, эта тема по-прежнему для них актуальна и продолжает обсуждаться сегодня», — заявил он.

Отмечается, что мероприятия как прошедшего, так и текущего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции.

За время СВО звания Героя России удостоен 121 выпускник вузов Сухопутных войск России

За время проведения специальной военной операции 121 выпускник вузов сухопутных войск России был удостоен звания Героя России, сообщает RT со ссылкой на Минобороны страны.

За массовый героизм и стойкость личного состава 126 воинским частям было присвоено почётное наименование «гвардейские».

В настоящее время главное командование сухопутных войск ведёт работу по повышению уровня профессиональной подготовки офицерского состава.

В Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации

В России средний размер военной пенсии после индексации составит более 41 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Размер выплат проиндексируют на 5,1%, а не на 4,5%, как предполагалось ранее.

Такое решение принято в связи с изменением уровня инфляции. Изменения затронут миллионы граждан и повысят их благосостояние.