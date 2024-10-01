Спецоперация на Украине 1 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 октября 2024 года.

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Минобороны заявило об уничтожении бронетехники ВСУ в курском приграничье

Расчеты российских буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в ходе контрбатарейной борьбы продолжают уничтожать бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы противника, сообщает ТАСС.

Это происходит в приграничном районе Курской области. Кроме того, артиллеристы наносят удары по мобильным бронированным группам, пунктам временной дислокации солдат Вооруженных сил Украины, а также пунктам управления связи и станциям радиоэлектронной разведки.

Расчеты работают совместно с подразделениями беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых получают точные координаты скоплений врага и незамедлительно наносят удар.

Минобороны сообщило о поражении опорных пунктов и техники ВСУ

Расчеты российской РСЗО «Град» поразили опорные пункты и технику противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на южнодонецком направлении. Данные объективного контроля с беспилотника подтвердили нанесение огневого поражения опорным пунктам и уничтожение техники ВСУ.

Артиллеристы работают по выявленным целям в любую погоду и любое время суток.

ЗРК "Бук" уничтожил крылатые ракеты ВСУ западного производства на авдеевском направлении

Расчет российского зенитного ракетного комплекса «Бук» защитил передовые подразделения ВС РФ, сообщает ТАСС.

Это произошло на авдеевском направлении. Были уничтожены крылатые ракеты Вооруженных сил Украины. Четыре ATACMS летели в одном налете и три Storm Shadow.

На счету расчета десятки сбитых аэродинамических целей, среди которых не только крылатые ракеты, но и БПЛА Bayraktar, а также снаряды РСЗО HIMARS.