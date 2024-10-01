ВСУ обвинили в охоте на ликвидирующие последствия атак расчеты МЧС

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в атаках на расчеты МЧС, прибывающие на места атак для ликвидации их последствий. Его слова приводит РИА Новости.

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Чиновник подчеркнул, что специалисты ведомства очень часто находятся под угрозо, поскольку первыми реагируют на различные ситуации, например, пожары и прилеты.

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«Я могу сказать, что буквально ведется охота на сотрудников МЧС», — заявил мэр.

Ранее Сеновоз рассказал, что атаки ВСУ по Энергодару в Запорожской области направлены на ухудшение жизни в городе.