В Сирии заявили о жертвах при воздушной атаке Израиля на Дамаск

Жертвами воздушной атаки Израиля на Дамаск стали три человека, девять получили ранения. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

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Отмечается, что средства противовоздушной обороны отразили ракетный удар, который наносился с самолетов, летевших со стороны Голанских высот, а также налет беспилотников.

Сирия отразила воздушную атаку Израиля над Тартусом

Были атакованы несколько точек в Дамаске, причинен значительный материальный ущерб, хотя большинство ракет и дронов, по информации источника агентства, были сбиты.

В ночь на 1 октября Израиль также атаковал Бейрут, там прозвучало не менее трех взрывов. По данным Минздрава Ливана, жертвами удара стали 95 человек и 172 получили ранения.