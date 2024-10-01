В Багдаде атаковали базу с американскими силами

Военную базу у международного аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух иракских военных чиновников.

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Источники агентства сообщили, что минимум две ракеты «Катюша» выпустили по военной базе, где размещены силы США, возле международного аэропорта Багдада.

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«Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракеты», — отмечается в публикации.

Ранее США и Ирак договорились о выводе американских войск. Однако в Белом доме не уточнили, какое количество военных покинет ближневосточную страну. Сейчас в Ираке находится контингент в составе порядка 2,5 тысячи человек.