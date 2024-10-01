Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, что логистика ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) находится в крайне тяжёлом положении из-за потери контроля над железнодорожными путями.

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По его словам, раньше украинские войска могли полагаться на железные дороги для переправки большей части своих грузов, однако теперь город для них фактически отрезан.

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Джонсон добавил, что ВСУ не смогут выдержать острую нехватку собственных ресурсов в регионе, из-за чего потерпят крах в этой части линии фронта.

Ранее в Покровске уничтожили ключевые автомагистрали ВСУ.

Также в The Washington Post писали, что Покровск уже потерян для ВСУ как логистический узел.