Происки создателей фейков об осеннем призыве в России не увенчаются успехом, заявил в интервью «Красной звезде» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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В России начался осенний призыв в армию. Как будут вручать повестки и куда отправят служить срочников?

По его словам, невзирая на многочисленные попытки сорвать весенний призыв, этого не произошло. Бурдинский подчеркнул, что молодые люди стремились и стремятся выполнить конституционный долг по защите отечества.

«Призывники и их родители провокациям не поддадутся», — сказал он.

Также Бурдинский подчеркнул, что срок службы по призыву в России останется неизменным.

Ранее сообщалось, что в Сухопутные войска России планируется поставить более 6 тыс. образцов новой техники.