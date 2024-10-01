В Генштабе прокомментировали фейки о призыве в России

В Генштабе ВС России выразили уверенность, что фейки о призыве не увенчаются успехом
Происки создателей фейков об осеннем призыве в России не увенчаются успехом, заявил в интервью «Красной звезде» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.
В России начался осенний призыв в армию. Как будут вручать повестки и куда отправят служить срочников?
По его словам, невзирая на многочисленные попытки сорвать весенний призыв, этого не произошло. Бурдинский подчеркнул, что молодые люди стремились и стремятся выполнить конституционный долг по защите отечества.
«Призывники и их родители провокациям не поддадутся», — сказал он.
Также Бурдинский подчеркнул, что срок службы по призыву в России останется неизменным.
Ранее сообщалось, что в Сухопутные войска России планируется поставить более 6 тыс. образцов новой техники.