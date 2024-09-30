Российский Су-35 небезопасно сблизился с американским F-16

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский истребитель Су-35 пролетел в непосредственной близости от американского самолета F-16 в районе Аляски. Об этом сообщает РБК.

По словам главы NORAD Грегори Гийо, это произошло в тот момент, когда российские самолеты были обнаружены в зоне ПВО Аляски. При этом маневр российского пилота Гийо назвал «небезопасным, непрофессиональным и подвергающим всех опасности». В свою очередь Министерство обороны России заявило, что все полеты выполняются «в строгом соответствии с правилами».

Ранее самолет Судана атаковал дипмиссию ОАЭ.