Израиль начал наземную операцию в Ливане

Армия обороны Израиля вошла на территорию Ливана в рамках ограниченной наземной операции, предназначенной для создания буферной зоны вдоль границы, пишет израильская газета Ynet.

По данным газеты, израильская бронетехника пересекла границу с Ливаном в районе Метулы, а также вошла в город Рамиш на юге страны.

Ливанские войска на фоне массированных артобстрелов и атаки со стороны ЦАХАЛ отодвинулись с позиций вдоль южной границы Ливана с Израилем вглубь на пять километров к северу от границы.

«Израиль сообщил нам, что в настоящее время он проводит лишь ограниченные наземные операции вдоль границы с Ливаном», — уточнил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Вместе с тем, отметили журналисты, в ЦАХАЛ понимают, что противостояние с Ливаном будет более сложным, чем с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.