Названа причина подписания заявлений о неразмещении оружия в космосе

Министерство иностранных дел России разъяснило подписание с Буркина-Фасо и Мали совместных заявлений о неразмещении первыми оружия в космосе. Комментарий размещен на официальном сайте министерства.

Церемонии подписания состоялись в Нью-Йорке: с Мали — 26 сентября, с Буркина-Фасо — 28 сентября.

В МИД пояснили, что одной из приоритетных задач международного сообщества является заключение международного договора, нацеленного на предотвращение гонки вооружений, а также запрещающего размещение и применение оружия в космическом пространстве.

Подписание совместных заявлений с африканскими государствами стало «еще одним важным шагом в рамках глобализации международной инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе, полноформатными участниками которой стали уже более 30 государств», подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Россия подписала аналогичные соглашения с Аргентиной, Арменией, Бразилией, Венесуэлой, Казахстаном, Кубой, Киргизией, Никарагуа, Пакистаном.

Поддержка этой инициативы также зафиксирована в Совместном заявлении российского и китайского лидеров об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху, итоговых документах саммитов ШОС и БРИКС.