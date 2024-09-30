Военэксперт объяснил новую тактику ЦАХАЛ при покушении на лидера «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции по ликвидации лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы применила тактику, которая использовалась еще с наполеоновских времен, рассказал NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, израильские истребители прицельно сбросили несколько десятков бомб на бункер, в котором находился Насралла, чтобы добиться максимальной эффективности ударов.

Сосредоточенный огонь по одной цели практиковался еще со времен Наполеона, который сам был по образованию артиллеристом. В Первую и Вторую мировые войны были случаи, когда по одной конкретной цели выпускали десятки снарядов за один обстрел. Столь большое количество боеприпасов, попавших в одно место в Бейруте, объясняется тем, что израильские военные хотели именно гарантированного уничтожения цели — даже не со 100%-ной, а со 101%-ной гарантией, — пояснил он.

Перенджиев также считает, что Израиль избрал эту тактику, чтобы избежать обвинений в неизбирательных бомбардировках с многочисленными жертвами, как это ранее было в секторе Газа.

Теперь в ЦАХАЛ могут показывать, что сделали выводы, и демонстрировать умение бить точно по цели, причем не единожды, а многократно. Не просто бить по площадям, а много раз и точно. В результате и мировое сообщество, и арабские группировки должны увериться в том, что ЦАХАЛ гарантировано уничтожит врагов Израиля, где бы те ни скрывались, в каких бы защищенных бункерах ни были, — подчеркнул собеседник.

Ранее Кремль осудил бомбардировки столицы Ливана Бейрута со стороны ЦАХАЛ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает у Москвы глубочайшую озабоченность. Он также назвал весьма высокими риски начала большой войны в регионе.