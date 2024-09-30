Китай назвал причину разработки ядерного оружия

Агрессивная по отношению к КНДР политика США вынудила ее создать ядерное оружие, именно оно сдерживает конфликт на полуострове. Об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая в Нью-Йорке с трибуны Генеральной Ассамблеи в рамках общеполитической дискуссии на ее 79-й сессии.

"Это не ядерное оружие КНДР делает США враждебными по отношению к нам. Правда состоит в том, что враждебность США и ядерная угроза, сохранявшаяся в течение 70 лет, заставили нас принять историческое решение заполучить ядерное оружие. Наше ядерное оружие было создано и существует для самозащиты", - сказал дипломат.

По его словам, заявления о ядерной угрозе со стороны Пхеньяна лишь доказывают враждебность по отношению к нему.

Ким Сон напомнил, что США применили ядерное оружие, привезли его на Корейский полуостров в прошлом веке и угрожали им КНДР.

"Кто безостановочно говорит о "конце режима" в суверенном государстве и сохраняет [право на] нанесение первого ядерного удара по КНДР в качестве государственной политики?" - продолжил постпред.

Ситуация на Корейском полуострове не превратилась в войну благодаря "мощным средствам сдерживания" в арсенале КНДР, добавил дипломат.

"Поэтому мы продолжаем укреплять потенциал сдерживания не только ради нашей государственной безопасности, но и ради поддержания мира и безопасности в регионе", - сказал Ким Сон.

Он отметил, что военные учения Республики Корея и США "нагнетают напряженность в регионе". По его словам, Сеул и Вашингтон "злоупотребляют вывеской Командования ООН", которое должно было быть расформировано "десятилетия назад".

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Постпред при ООН напомнил о словах лидера КНДР Ким Чен Ына, который заявил, что Пхеньян может выбрать и диалог, и конфронтацию.

"Если речь заходит о праве на самооборону, мы никогда не вернемся к точке, как в далеком прошлом. Если речь идет о национальном престиже, то он никогда не станет предметом торга, поскольку был завоеван кровью всего корейского народа", - подчеркнул Ким Сон.