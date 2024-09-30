Продвижение российских войск на донецком театре военных действий значительно ускорилось, рассказал экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская оборона в районе Покровска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.

«Если вы посмотрите на то, что происходит на земле в Донецкой области [ДНР], вы увидите, что русские наступают с такой скоростью, что такого еще не было в этом конфликте», — отметил Фриман.

Эксперт отметил, что даже украинские СМИ начали признавать: фронт рушится. Он добавил, что переговоры должны быть, да, собственно, и будут в основном на российских условиях.

Стало известно о подготовке нового наступления ВСУ

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Владимир Зеленский во время выступления в Нью-Йорке позволил себе резкие высказывания в адрес Китая и Бразилии.

По его мнению, это обусловлено тяжелым положением Украины, а также тем, что у ВСУ не осталось никаких шансов на победу в противостоянии.