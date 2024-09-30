Обозначены масштабы наземной операции ЦАХАЛ в Ливане

ЦАХАЛ может провести на юге Ливана как минимальную наземную операцию, так и масштабную, пишет телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Источник отметил, что Армия обороны Израиля может провести ограниченную наземную операцию, зайти лишь в несколько ливанских приграничных деревень.

По его словам, в США ожидают, что после этого ЦАХАЛ выведет войска из населенных пунктов, отойдет на территорию Израиля, и что операция будет представлять собой «значительно урезанную версию» предшествующих миссий.

Вместе с тем, заметил чиновник, в США встревожены тем, что ограниченное вторжение может перерасти в полномасштабную военную кампанию.

Ранее сообщалось, что израильские военные начали проводить «небольшие целевые рейды» по южному Ливану с тем, чтобы собрать необходимые разведданные.