Стало известно о подготовке нового наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимаются подготовкой нового наступления, несмотря на тяжелую ситуацию на передовой. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на источники.

Кроме того, уточняется, что ВСУ готовят резервы. По словам источника Telegram-канала, в Житомир была отправлена на курсы часть офицерского состава на несколько месяцев. Как он утверждает, в Харькове также были замечены многочисленные «отдыхающие» из частей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и 92-й бригады ВСУ.

«Судя по срокам отпусков, ВСУ планируют вводить эти части через месяц», — заявил источник.

При этом неизвестно, когда украинские войска применят указанные силы.

Украинские военные назвали причины дезертирства

30 сентября Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на фронте. Как сообщалось, больше всего боестолкновений происходит на торецком, покровском и лиманском направлениях.