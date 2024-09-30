Назван способ предотвратить ядерную войну

Американская писательница и журналистка Энни Якобсен рассказала изданию Defence24 о методах ядерного сдерживания.

В своем интервью, которое связано с выходом книги «Ядерная война. Возможный сценарий», Якобсен заявила, что в данный момент человечество находится на пороге ядерной войны. При этом журналистка считает, что современная система сдерживания ядерных угроз является далеко не такой эффективной, как считалось ранее, а многие ядерные державы прямо сейчас находятся в состоянии конфликта с соседями, что повышает риск ядерного удара.

Помимо этого Якобсен считает, что еще одним фактором риска является принцип сдерживания США — журналистка заявляет, что провал этой системы может привести к катастрофическим последствиям для всего мира. Кроме того, она также считает эту систему слишком уязвимой перед внезапной ядерной атакой. При этом надежного способа защититься от ядерной угрозы, по словам Якобсен, вообще не существует.

«Такой вещи, как защита от ядерного оружия, не существует. Если ядерное оружие будет задействовано, существует лишь очень небольшая вероятность того, что ракета-перехватчик сможет сбить в полете одну боеголовку. Что касается сотен или даже тысяч, которые, скорее всего, будут запущены вслед за первой, такой вероятности нет вообще», — заявила она.

Впрочем, писательница все же видит позитивные тенденции в тех международных соглашениях о сокращении ядерных арсеналов, которые привели к уменьшению количества ядерного оружия. По ее словам, мировое сообщество должно и дальше стремиться к ядерному разоружению, потому что этот способ, по мнению Якобсен, является единственным надежным решением для предотвращения ядерной катастрофы.

Ранее премьер-министр Японии предложил обсудить размещение ядерного оружия США в Азии.