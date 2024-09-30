$93.22+0.51104.17+0.70
Почта

В США рассказали о выгоде одного из городов страны от конфликта на Украине

Город Скрэнтон в американском штате Пенсильвания извлекает экономическую выгоду из конфликта на Украине, пишет газета Washington Post. Авторы напомнили, что там расположен завод по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

В США рассказали о выгоде одного из городов страны от конфликта на Украине
© globallookpress.com

Прежде чем артиллерийские снаряды дойдут до украинских войск на передовой <...> они станут экономической выгодой для северо-восточной Пенсильвании, — сказано в материале.

Отмечается, что в августе предприятие в 1,5 раза нарастило производство боеприпасов для нужд Киева. В основном завод выпускает 155-мм снаряды, которых на тот момент Украине было поставлено уже свыше 3 млн штук.

Авторы пишут, что с начала спецоперации подрядчик завода, компания General Dynamics создала более 200 рабочих мест, а другая пенсильванская оборонная корпорация Gentex увеличила штат на 10%. Все это помогает преодолеть экономический спад в штате, отмечает издание.

Ранее представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского на производящий оружие завод в Пенсильвании был организован по запросу Киева, а не по инициативе Вашингтона. Она отметила, что это было обычное требование ввиду того, что Украина находится в состоянии конфликта.

Зеленский 22 сентября посетил выпускающий боеприпасы завод в городе Скрантон в Пенсильвании. После этого группа конгрессменов-республиканцев призвала провести расследование, так как поездка могла быть сопряжена с нарушениями законодательства США, в том числе запрещающего чиновникам участвовать в политической деятельности закона.

До этого политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич заявил, что Владимир Зеленский настроил против себя экс-президента США, кандидата-республиканца на предстоящих выборах Дональда Трампа тем, что поехал на оружейный завод в Пенсильванию. Он назвал организованную Демократической партией поездку вмешательством в выборы американского президента.

Военные новости
Владимир Зеленский
Сергей Станкевич
Дональд Трамп
Демократическая партия США
Администрация США
Вашингтон
Киев
Соединенные Штаты
Украина