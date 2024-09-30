Город Скрэнтон в американском штате Пенсильвания извлекает экономическую выгоду из конфликта на Украине, пишет газета Washington Post. Авторы напомнили, что там расположен завод по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Прежде чем артиллерийские снаряды дойдут до украинских войск на передовой <...> они станут экономической выгодой для северо-восточной Пенсильвании, — сказано в материале.

Отмечается, что в августе предприятие в 1,5 раза нарастило производство боеприпасов для нужд Киева. В основном завод выпускает 155-мм снаряды, которых на тот момент Украине было поставлено уже свыше 3 млн штук.

Авторы пишут, что с начала спецоперации подрядчик завода, компания General Dynamics создала более 200 рабочих мест, а другая пенсильванская оборонная корпорация Gentex увеличила штат на 10%. Все это помогает преодолеть экономический спад в штате, отмечает издание.

Ранее представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского на производящий оружие завод в Пенсильвании был организован по запросу Киева, а не по инициативе Вашингтона. Она отметила, что это было обычное требование ввиду того, что Украина находится в состоянии конфликта.

Зеленский 22 сентября посетил выпускающий боеприпасы завод в городе Скрантон в Пенсильвании. После этого группа конгрессменов-республиканцев призвала провести расследование, так как поездка могла быть сопряжена с нарушениями законодательства США, в том числе запрещающего чиновникам участвовать в политической деятельности закона.

До этого политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич заявил, что Владимир Зеленский настроил против себя экс-президента США, кандидата-республиканца на предстоящих выборах Дональда Трампа тем, что поехал на оружейный завод в Пенсильванию. Он назвал организованную Демократической партией поездку вмешательством в выборы американского президента.