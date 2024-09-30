В боях в Курской области украинское командование расходует большие ресурсы на иностранных наемников, но в первых рядах отправляет мобилизованных украинцев, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Российская газета

«Ребята хорошо подготовлены в аэроразведке, имеют большой боевой опыт и оказывают существенную поддержку подразделениям. Обстановка, естественно, боевая, противник хорошо подготовлен, в большинстве своем это иностранные наемники, на которых государство-террорист тратит последний ресурс, а в первых рядах пускают, как обычно, пушечное мясо, мобилизованных украинцев», - сказал он. ТАСС

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные планомерно оттесняют подразделения ВСУ из Курской области и уничтожают их ресурсы. Lenta.ru