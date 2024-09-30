На основных участках фронта в битве за Донбасс Россия одерживает вверх, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. По словам эксперта, речь идет о Покровском и Торецком направлениях.

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Я много раз говорил, что бои во всех этих районах [Донбасса] нужно понимать, как бои, которые происходят в ходе одного гигантского сражения. Это разные места, разные локации, за которые идут бои, но в конечном итоге, когда эта битва закончится, <…> мы признаем ее как одну большую битву, в которой российские войска обладают подавляющим преимуществом, — отметил он.

Ранее Меркурис отмечал, что украинский президент Владимир Зеленский может признать поражение в конфликте. Он допустил, что у Киева нет другой альтернативы, кроме как согласиться на переговоры с Россией. Эксперт добавил, что власти могут в ближайшие недели заявить населению о неспособности продолжать боевые действия.

До этого Меркурис отмечал, что украинский президент может признать поражение в конфликте. Он допустил, что у Киева нет другой альтернативы, кроме как согласиться на переговоры с Россией. Эксперт добавил, что власти могут в ближайшие недели заявить населению о неспособности продолжать боевые действия.