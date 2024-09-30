Белорусские пограничники принудительно посадили дрон на границе с Литвой

Военнослужащие Лидского погранотряда принудительно посадили беспилотник возле белорусско-литовской границы. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии. RT на русском

Инцидент произошел 29 сентября в Вороновском районе. Уточняется, что беспилотник обнаружили в 100 метрах от границы военные Лидского погранотряда. Согласно заявлению Госпогранкомитета, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) принудительно посадили, применяя штатное вооружение. Lenta.ru

По информации ведомства, на месте падения беспилотника был обнаружен смартфон. «В отношении владельцев изъятого [смартфона и беспилотника] начат административный процесс, проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности», - отметили в погранведомстве. ТАСС