Украинские военнослужащие жалуются на большие потери и конфликты с сослуживцами, объясняя этим самовольное оставление своих частей. Об этом сообщает местное издание "Страна" со ссылкой на заявления украинских военных, ранее бежавших из подразделений.

Мобилизованный в 2023 году военнослужащий ВСУ Олег (фамилии собеседников "Страна" не называет) пожаловался на то, что его отряд отправили на передовую без необходимой подготовки и приказывали держаться.

"Мы держались, пока нас не осталось четверо, и решили отходить. На обратном пути попал осколок в ногу, думал, что все, довоевался. Потом уже, когда эвакуации ждал, услышал, как кто-то кого-то так удивленно спрашивает: "У них что, там кто-то живой остался?" - приводит "Страна" слова собеседника.

Другой военнослужащий - мобилизованный весной 2024 года Игорь - пожаловался на плохое отношение со стороны старослужащих, а также на моральное разложении украинской армии.

"В бригаде сержант, который нас принимал, просто с ходу стал на нас орать, что мы трусы, предатели, что из-за нас куча отличных парней погибли, пока мы у жен под юбками прятались, и что вообще, будь его воля, он бы каждого третьего из нас прямо сейчас расстрелял. Очень неприятно быть в таких условиях, чувствуешь себя просто каким-то животным. Моральный уровень очень низкий: много людей старшего возраста, которые просто физически не тянут воевать, есть алкоголики, наркоманы, бомжи, просто опустившиеся люди", - цитирует издание военного.

Оба военнослужащих в результате оставили свои подразделения и скрываются от полиции в тылу. Как напоминает "Страна", депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее сообщал, что на Украине заведено почти 80 тыс. дел против военных за самовольное оставление части.

В Раде обвинили главкома ВСУ в отправке IT-специалистов на передовую

В начале августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что находящиеся на передовой бойцы ВСУ устали от постоянных боевых действий, их негативной динамики и дефицита вооружения. Как заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов, даже опытные украинские военные устают от боевых действий из-за отсутствия ротации. Он рассказал, что часть тех, кто отказывается выполнять приказы, самовольно покидает военные части.