В Раде обвинили главкома ВСУ в отправке IT-специалистов на передовую

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Главком ВСУ Александр Сырский отправляет IT-специалистов на передовую, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Тем самым, добавила она, военачальник тормозит развитие технологий в армии, пишет РИА «Новости».

По ее словам, в марте поступил приказ на перевод 150 IT-специалистов в боевые бригады на случайные должности, затем вышел приказ на 80 офицеров.

Сырский, уточнила депутат, отправил на «ноль» разработчиков, которые почти год писали специальное программное обеспечение для разведки и ситуационной осведомленности, знают его архитектуру.

В связи с этим, пояснила Безуглая, разработанные для разведки проекты находятся под угрозой. Она добавила, что эту практику следует немедленно прекратить, а отправленных на фронт разработчиков необходимо вернуть к работе над проектами.

Ранее парламентарий обвинила Сырского в «содействии» России. Поводом для атаки на главкома послужили «неправильные» ротации опытных бригад.